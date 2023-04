SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen não é fã do novo formato implementado pela Fórmula 1.

O piloto da Red Bull criticou as corridas sprint, em entrevista coletiva. O formato será utilizado pela primeira vez na temporada neste fim de semana, no GP do Azerbaijão.

O bicampeão mundial entende que a implementação das sprint races é feita por razões comerciais. Para Verstappen, elas acrescentam pouco esportivamente.

"A Fórmula 1 vê isso de um ponto de vista comercial. Eu entendo, as corridas sprint acrescentam emoção, mas olho para elas do ponto de vista esportivo e acho que a primeira volta é emocionante, há manobras aqui e ali, danos, blá, blá, blá, o safety car, um pouco mais de emoção. Só que, ao longo da corrida, você tem uma visão bem clara do que vai acontecer no dia seguinte. E isso tira um pouco o brilho do evento principal", disse o piloto.

COMO VAI FUNCIONAR O GP DO AZERBAIJÃO?

Haverá apenas um treino livre. Duas sessões que normalmente são dedicadas para as equipes fazerem testes foram cortadas em Baku.

A qualificação para a corrida principal acontece na sexta-feira. A disputa acontece nos moldes tradicionalmente reservados ao sábado, com Q1 de 18 minutos, Q2 de 15 minutos e Q3 de 12 minutos.

O sábado será dedicado à corrida sprint. Haverá um qualificatório reduzido e a mini-corrida acontece na sequência.

COMO ACOMPANHAR O GP DO AZERBAIJÃO

Sexta-feira, 28 de abrilTreino livre 1, das 6h30 às 7h30: BandSportsClassificação do GP, das 10h às 11h: BandSports

Sábado, 29 de abrilClassificação da sprint, das 5h30 às 6h15: BandSportsSprint, das 10h30 às 11h: Band (SP e outras praças)/BandSports

Domingo, 30 de abrilCorrida, a partir das 7h (largada às 8h): Band