SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O surfista brasileiro Gabriel Medina foi o grande campeão da etapa de Margaret River, na Austrália.

Medina conquistou o título depois de vencer o norte-americano Griffin Colapinto na decisão, na noite de quinta (27).

O brasileiro somou 17.50 pontos (9.50 + 8.00), contra 12.27 (8.17 + 4.10) de Colapinto. Foi o seu primeiro título em Margaret River.

Medina não vencia uma etapa do circuito desde Rottnest, também na Austrália, em maio de 2021, ano em que foi campeão.

No feminino, quem conquistou o título foi a havaiana Carissa Moore. A brasileira Tatiana Weston-Webb ficou com o nono lugar e caiu para a sexta posição do ranking.

BRIGA POR TÍTULO

A Liga Mundial de Surfe (WSL) promove agora o corte de meio de temporada, com 22 atletas continuando vivos na categoria masculina e dez no feminino.

Sete brasileiros ainda brigam por título: João Chianca (1º do ranking), Filipe Toledo (2º), Gabriel Medina (7º), Yago Dora (9º), Caio Ibelli (12º) e Italo Ferreira (16º), no masculino, e Tati Weston-Webb (6ª), no feminino.

Quatro brasileiros ficaram abaixo da linha de corte e foram rebaixados para o Challenger, precisando agora se reclassificar para a elite: Samuel Pupo, Miguel Pupo, Michael Rodrigues e Jadson André.

Serão disputadas mais cinco etapas até a grande final: Surf Ranch Pro (EUA), El Salvador, Rio de Janeiro, Jeffreys Bay (África do Sul) e Teahupoo (Taiti).

A WSL Finals acontece entre os dias 8 e 16 de setembro, em Trestles, na Califórnia (EUA). A etapa na piscina da Surf Ranch Pro está marcada para os dias 27 e 28 de maio.