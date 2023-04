SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Róger Guedes, do Corinthians, está a um gol de igualar Romarinho e Luiz Adriano e assumir a artilharia do clássico contra o Palmeiras no século 21.

Guedes marcou quatro dos cinco últimos gols alvinegros contra o ex-clube. O camisa 10 disputou os últimos cinco Dérbis.

O atacante, inclusive, comandou a única vitória do Corinthians neste intervalo. Ele fez os dois no triunfo pelo Campeonato Brasileiro de 2021. A partida foi disputada na Neo Química Arena.

Romero (Corinthians) e Luiz Adriano (Palmeiras) dividem a artilharia do Dérbi. Ambos marcaram cinco vezes em clássicos disputados no século 21.

O maior goleador da história do clássico é alvinegro. Cláudio marcou 21 gols em Dérbis e é também o maior artilheiro da história do Corinthians, com 305 gols.

"Espero continuar assim contra eles. Eu quero marcar em todos os jogos e em todos os clássicos. [...] Espero que sim [eu fique marcado nos Dérbis]", disse Róger Guedes, após empate com o Palmeiras pelo Campeonato Paulista 2023.

Os maiores artilheiros do Dérbi na história:

1. Cláudio (COR) - 21 gols

2. Baltazar (COR) - 20 gols

3. Luizinho (COR) - 19 gols

4. Heitor (PAL) - 17 gols

5. Teleco (COR) - 16 gols

6. César Maluco (PAL) - 14 gols

7. Romeu Pellicciari (PAL) - 14 gols

GUEDES EM ALTA

Marcou o gol que manteve o Corinthians vivo na Copa do Brasil. Nos acréscimos, Róger Guedes fez o 2 a 0 contra o Remo, levando a disputa para os pênaltis. Ele também foi o responsável por converter a última penalidade, colocando o Alvinegro nas oitavas de final.

Artilheiro isolado do clube em 2023. São 13 gols em 19 jogos nesta temporada, nove a mais do que os vices Adson e Yuri Alberto.

Guedes disputou quatro clássicos quando defendia o Palmeiras, e não marcou. O Alviverde venceu os dois jogos pelo Brasileirão de 2016, e o Alvinegro levou a melhor nos dois confrontos do ano seguinte, pelo mesmo torneio.

O atacante defendeu o Alviverde entre 2016 e 2017, e foi campeão brasileiro. Róger Guedes chegou ao Corinthians em agosto de 2021 e busca o primeiro troféu pelo Alvinegro.

Os gols de Guedes contra o Palmeiras

1 no empate pela fase de grupos do Campeonato Paulista de 2023

1 na derrota por 2 a 1, fora de casa, pela fase de grupos do Paulistão 2022

2 na vitória por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão de 2021