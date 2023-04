SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De volta ao Palmeiras, o atacante Artur se prepara para disputar o clássico contra o Corinthians pela primeira vez como profissional.

Artur colocou o Dérbi entre os "maiores clássicos do mundo". O camisa 14 falou sobre o clássico em entrevista à Betfair.

Ele destacou a identidade implementada pelo técnico Abel Ferreira e espera um Palmeiras sem erros no Allianz Parque: "O Palmeiras não se entrega em momento algum".

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Este é o segundo confronto entre as equipes na temporada. Pelo Paulista, na Neo Química Arena, o jogo terminou 2 a 2.

O QUE DISSE ARTUR

Importância do jogo: "Sem dúvida é um jogo especial, um dos maiores clássicos do Brasil e do mundo. Será meu primeiro Derby pelo time profissional, contamos com o apoio da nossa torcida no Allianz Parque e esperamos sair com mais uma vitória".

A preparação: "É a mesma dos outros jogos. Temos a nossa filosofia e a nossa identidade. Vamos ver qual será o plano do Abel, são apenas dois dias de preparação até sábado. Clássicos são jogos que todo atleta sonha em disputar, e a nossa motivação é sempre máxima, sempre dar o melhor em busca da vitória".

A postura do time de Abel Ferreira: "O Palmeiras não se entrega em momento algum. Os jogos contra o Cerro Porteño [Libertadores] e contra o Vasco [Brasileirão] foram provas disso. Sabemos que nem todo jogo será assim, sempre há margem para evoluirmos, manter a concentração durante os 90 minutos. Acho que a força do grupo é um dos diferenciais dessa equipe, a identidade que o Abel impôs dentro do clube. É um jogo que não permite erros e é isso que buscamos".

ARTUR PELO PALMEIRAS

Marcou o segundo no empate com o Vasco pelo Brasileirão. Foi a primeira vez que o jogador balançou as redes pelo Alviverde.

Entre 2016 e 2018, atuou em dez partidas oficiais do Palmeiras. Ele acabou vendido do Red Bull Bragantino, onde permaneceu nos últimos cinco anos.