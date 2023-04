SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo ainda detém parte dos direitos econômicos de 29 que já deixaram o clube.

O percentual do Tricolor varia entre 8% a 70% dos passes dos ex-jogadores em questão. Os dados foram revelados pelo balanço financeiro de 2022 do clube, atualizado até o dia 31 de dezembro do ano passado.

Alguns atletas que atuam por outros times da Série A estão na lista. Como é o caso de Calebe, Tchê Tchê, Lucas Perri, Lucas Fernandes, Pablo e Rodrigo Caio.

O conjunto também conta com jogadores que estão no exterior. Rafael Toloi, Morato e Jean são exemplos.

Kayky Alves é quem possui a maior parcela dos direitos sob domínio do São Paulo, com 70%. Já Vitinho é o último da lista, com 8%.

Confira a lista

Kayky Alves: 70% (19 anos/Operário Ferroviário)

Lucas Minhoca: 70% (20 anos/Vila Nova)

Calebe: 50% (22 anos/Fortaleza)

Hugo Gomes: 50% (28 anos/Moreirense)

Lucas Fernandes: 50% (25 anos/Botafogo)

José Artur: 50% (27 anos/Houston Dynamo)

Fabinho: 40% (23 anos/Criciúma)

Lucas Kal: 40% (27 anos/América-MG)

Jean: 38% (27 anos/Cerro Porteño)

Felipe Camargo: 40% (24 anos/São Bento)

Pedro Augusto: 40% (26 anos/Tondela)

Denis Jr: 35% (24 anos/Vila Nova)

Helinho: 35% (23 anos/Bragantino)

Tchê Tchê: 30% (30 anos/Botafogo)

Gabriel Novaes: 30% (24 anos/Goiás)

Pablo: 30% (30 anos/Athletico)

Rodrigo Caio: 30% (29 anos/Flamengo)

Jonas Toró: 25% (23 anos/Levadiakos)

Paulinho Bóia: 25% (24 anos/Kyoto Sanga)

Guilherme Bissoli: 20% (25 anos/)

Echaporã (Luis Otávio): 20% (23 anos/Juventude)

Petterson: 20% (19 anos/Criciúma)

Rafael Toloi: 20% (32 anos/Atalanta)

Morato (Felipe Rodrigues): 15% (21 anos/Benfica)

Lucas Perri: 15% (26 anos/Botafogo)

Luizão: 15% (21 anos/West Ham)

Denzel: 10% (20 anos/Goiás)

Marcos Junior: 10% (23 anos/Botafogo-SP)

Vitinho: 8% (22 anos/Atlético San Luis)