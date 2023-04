RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, confirmou que as negociações pela renovação de contrato com o atacante Gabigol estão em curso. O desejo do clube é ter o jogador "por muito tempo", nas palavras do dirigente.

"É um grande ídolo do Flamengo, da Nação. Somos muito gratos a ele. É óbvio que o Flamengo quer continuar com ele por muito tempo. É o nosso desejo. Ele é muito feliz no Flamengo. É o desejo de todos".

Spindel reforçou o cenário já descrito pelo UOL sobre a falta de pressa para assinatura do novo contrato, até porque o vínculo de Gabigol com o Flamengo expira em 31 de dezembro de 2024.

"Espero que seja possível em um futuro breve. A gente já iniciou as conversas. É um processo cauteloso, cuidadoso. Espero que dê certo".

O executivo de futebol preferiu não dar tanto peso à postagem do camisa 10 depois do jogo contra o Maringá, vencido por 8 a 2, em uma brincadeira com Arrascaeta.

Gabriel repostou uma mensagem do uruguaio dizendo que "só você me acha". Ou seja, só Arrascaeta atua como garçom ideal para deixá-lo em condições de fazer gols. Gabi anotou um dos oito gols, mas de pênalti. Pedro, por sua vez, fez quatro.

"O mais importante de tudo é que o Flamengo fez um ótimo jogo. Ele fez um jogo excelente. Não só pelo gol, mas pelos movimentos que ele fez em campo. Participação em gol, no passe para o Vidal, depois para o Pedro. O mais importante é o desempenho de todos, o desempenho coletivo. É um grupo muito unido e muito qualificado. Isso é mais importante do que tudo, do que a postagem dele, a conversa com o Arrascaeta", disse Spindel.