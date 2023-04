SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador de vôlei e influenciador Douglas Souza vai estrear, no domingo (30), como comentarista esportivo na SporTV. O atleta participará como convidado especial da transmissão da final da Superliga masculina de vôlei, disputada entre Sada Cruzeiro e Itambé Minas.

A partida será realizada em São José dos Campos, interior de São Paulo. A cidade é sede do atual time de Douglas, o Farma Conde Vôlei São José, que terminou em terceiro lugar na competição. "Estou muito feliz porque vou unir duas coisas que eu amo: o vôlei e me comunicar com o meu público", diz ele, que soma 2,2 milhões de seguidores no Instagram. "Vamos comentar o que tiver que comentar", completa.

A final será narrada por Luiz Carlos Júnior e, além de Douglas, terá comentários de Marco Freitas.

Sensação nas redes sociais nos Jogos de Tóquio-2020, Douglas Souza anunciou, em março do ano passado, a sua aposentadoria da seleção masculina brasileira de vôlei para cuidar de sua saúde mental. Meses depois, ele voltou às quadras para defender o time de São José.

Neste mês, Douglas voltou ser um dos assunto mais comentados na internet ao ser pedido em casamento pelo namorado, o programador e streamer Gabriel Campos. O casal compartilhou fotos do momento no Instagram, com registros das alianças e de uma sobremesa com o escrito: "Quer casar comigo?".