RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Assim que desembarcaram no Rio de Janeiro, jogadores e membros da comissão do Al Merreikh citaram três atletas brasileiros que ainda estão no Sudão, e pediram ajuda para que eles possam sair do país que está em guerra.

Os atacantes Wilian Gabriel Pimentel e Elan Delon da Silva, e o lateral Victor Hugo de Oliveira defendem o Al Falah SC.

Eles estão na cidade de Atbara, que fica mais ao norte em relação à capital Cartum.

"Nossa situação não é das melhores. O conflito está sendo na capital, que é vizinha, mas as movimentações e o desespero por aqui é o mesmo. As pessoas têm medo de que isso se alastre e venha para cá, pois já duas cidades foram afetadas e a próxima será onde estamos. A movimentação de policiais e dos militares do exército é constante aqui", disse Wilian ao UOL.

O jogador apontou que já faltam alimentos na região e a água utilizada não tem as condições ideais. Segundo Wilian, o passaporte dos jogadores está retido com o clube, o que dificulta o encontro de soluções.

"Estamos recorrendo à embaixada brasileira, mas, até agora, nenhuma solução. Nossos passaportes estão presos na imigração da cidade na qual está tendo o bombardeio, e esse está sendo um fator que complica mais. Sem o passaporte, eles dizem que não conseguem resolver. Nos disseram que iriam providenciar um passaporte de emergência, mas ainda nada", indicou.

A reportagem procurou o Itamaraty para saber sobre a situação dos três jogadores, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Caso haja um posicionamento, ela será atualizada.

JOGADORES DESEMBARCAM NO BRASIL

O atacante Paulo Sérgio, o defensor Sérgio Raphael, o técnico Heron Ferreira, o auxiliar José Esdras, o preparador físico Rodolpho Maia e o treinador de goleiros Itamar Rodrigues chegaram ao Rio de Janeiro na manhã de ontem (28).

Na chegada, eles falaram sobre três jogadores que ainda estavam tentando deixar o Sudão.

"Ainda não acabou. Tem três meninos lá e estamos em contato para que o Itamaraty possa fazer algo. A guerra está muito pesada. Conseguimos sair, mas o contato agora é com esses três meninos. A preocupação é grande, estão com os passaportes presos ao clube, sem dinheiro", disse Paulo Sérgio.

O lateral Alex Silva, o atacante Matheuzinho e o fisioterapeuta Joílson Amorim chegaram a São Paulo na quinta-feira.

Os nove brasileiros eram funcionários do Al-Merreikh e estavam presos na capital do Sudão, em meio aos conflitos.