SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O país estava trancado em casa havia 15 dias quando Luccas Abreu, um atleta de tiro com arco, gravou um vídeo simples de oito segundos. Sem camisa, sorriso maroto, o garoto negro abraçava a mulher à sua frente, loira de olhos azuis, e a legenda então explicava que: "ninguém acredita, mas ela é minha mãe".

O vídeo alcançou 3,5 milhões de pessoas no TikTok e começou a mudar a vida do jovem de então 21 anos. Ele viu potencial de ganhar notoriedade produzindo conteúdo para a rede social, passou a investir energia nisso, e hoje é um dos maiores influenciadores do país ali, com 8 milhões de seguidores.

Luccas é, de longe, o atleta brasileiro com mais seguidores na rede social do momento, excluindo os astros do futebol. Porque, mesmo dedicando menos tempo do que costumava ao tiro com arco, o influenciador continua sendo um atleta de alto rendimento. No fim de semana retrasado, ganhou a seletiva continental e garantiu vaga para disputar pela primeira vez os Jogos Pan-Americanos. Também chegou à melhor posição da carreira no ranking mundial.

"Eu estava em 100º do mundo e, depois que ganhei a vaga e fiquei em quarto na competição (onde aconteceu a seletiva), passei para 66º. Acho que as coisas agora vão começar a mudar. Tendo ranking, vou começar a viajar para as Copas do Mundo, tentar ir melhorando, mas tudo por conta própria", contou à reportagem

Luccas compete no arco composto, modalidade disputada em quase todo o calendário internacional, incluindo os Jogos Pan-Americanos, exceto as Olimpíadas. A diferença para o arco recurvo, no qual compete Marcus Vinicius D'Almeida, está principalmente no formato do arco, que no composto tem um sistema de roldanas.

PRIORIDADES VÃO MUDANDO

O primeiro contato com o tiro com arco foi em um parque em São Roque (SP), ainda criança. Mas foi durante uma edição do Sesc Verão, bem no seu aniversário de 11 anos, que Luccas se interessou pela modalidade. Conheceu o técnico Deltely Santos, o Café, então treinador da seleção paralímpica, e aceitou o convite dele para treinar. Pegou gosto.

"Eu não gosto de perder, gosto de acertar as coisas. E, no tiro com arco, quanto mais você treinar, mais vai acertar, e mais vai ganhar", explica. Treinava até sete horas por dia e foi recompensado com o sétimo lugar no Mundial Indoor de 2018 no sub-21,

Só que, como o arco composto não é modalidade olímpica, a chance de alguém se sustentar no esporte é bastante baixa. E, quando as coisas começaram a dar certo no TikTok, a concorrência passou a ser desleal. Hoje ele é embaixador da Samsung e tem no portfólio ações para marcas como Coca-Cola, Globoplay, Bis e Benetton.

"Durante dez anos fiquei só no esporte e não tive reconhecimento, nada. Em uma semana, passei a tirar o que tirava em um ano", conta. Com a inversão de prioridades, o tempo dedicado ao treinamento diminuiu muito. "Hoje eu treino uma hora por dia, mas não erro nenhum tiro. Diminuí a carga para me dedicar à minha rede social, mas tento fazer um treino mais intenso."

TIKTOKER PROFISSIONAL

Luccas passou a entender o TikTok como uma profissão quando foi contratado pela agência Chango. A empresa adota um modelo que tem feito sucesso na rede social, juntando diversos influenciadores em uma mesma "mansão". Eles gravam vídeos juntos e promovem uns aos outros. O arqueiro é, inclusive, casado com outra criadora, Ana Clara Garcia, de impressionantes 20,6 milhões de seguidores.

Todos os conteúdos são planejados, e o tiro com arco aparece pouco. Luccas viajou com o Time Brasil para os Jogos Sul-Americanos do ano passado, em Assunção (Paraguai), onde ganhou duas medalhas de prata, mas só fez dois vídeos sobre o evento. Seus seguidores não sabem, por exemplo, que ele se classificou para o Pan, porque não gravou nada sobre a seletiva na República Dominicana.

"Em competição, eu tento colocar o máximo, mas ao mesmo tempo a cabeça está focada, é difícil. Minha cabeça fica só no negócio que eu tenho que ganhar", explica. Segundo ele, o tiro com arco aparece mais nas publicidades do que nos vídeos do dia a dia.

EMPRESÁRIO DO TIRO COM ARCO

Além de atirador e influencer, Luccas hoje também é empresário do esporte. Ele é proprietário de uma academia de tiro com arco localizada em São Paulo, perto da rodovia dos Imigrantes, atrás do Centro Paralímpico. Ali, tem um corredor grande, de mais de 70 metros (tamanho de um campo oficial), com espaço para cinco anteparos.

O jovem pôs a mãe, Marcelle, e o pai, Adilson, para administrar a academia, e contratou como técnica e atleta Marina Canetta, que disputou os Jogos Olímpicos de 2016 pelo Brasil. A ideia é, como clube, contratar outros atletas. "Agora o objetivo é formar atletas. Mais para frente, quero trazer outros arqueiros que estavam comigo no meu clube anterior", conta.