SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, terminou a corrida sprint do GP do Azerbaijão com um buraco na lataria de seu carro, neste sábado (29).

O piloto holandês dirigiu com a avaria desde a primeira volta da corrida, quando seu carro tocou o de George Russell, da Mercedes.

Ao fim da corrida, Verstappen cobrou explicações de Russell. O piloto da Mercedes virou as costas e o deixou falando sozinho.

Verstappen, que largou em terceiro, chegou em terceiro. Durante a prova, ele ultrapassou Russell, que havia ganhado a posição após o toque.

"Eu não entendo porque ele [Russell] assumiu tantos riscos. Todo mundo estava com os pneus frios, dava para travar. Para mim, não faz o menor sentido, mas tudo bem. Cheguei em terceiro, marquei bons pontos. [...] Só o toque do Russell estragou o carro. O toque no muro não foi nada. Agora, meu carro tem um buraco", disse Verstappen após a corrida sprint.

GP DO AZERBAIJÃO

O GP do Azerbaijão é neste domingo (30), às 11h (de Brasília), no circuito urbano de Baku. Charles Leclerc larga na pole position.

Max Verstappen largará na segunda posição, enquanto George Russell será apenas o 11º no grid.