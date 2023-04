RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Danilo marcou o segundo gol pelo Nottingham Forest na derrota por 2 a 1 para o Brentford, fora de casa. O ex-Palmeiras, porém, saiu lesionado no final da partida pela 34ª rodada da Premier League.

O QUE ACONTECEU

Danilo abriu o placar do jogo aos 46 minutos do primeiro tempo.

Ivan Toney, aos 37 da etapa final, deixou tudo igual, e Dasilva, nos acréscimos, complementou a virada dos donos da casa.

Já no final do jogo, aos 44 minutos, Danilo saiu de campo carregado por médicos, deixando sua equipe com um a menos.

O jogador caiu no no gramado com dores na perna esquerda e não teve condições de permanecer em campo.

Este foi o segundo gol do brasileiro na Inglaterra. Ele havia marcado também no último dia 26, na vitória por 3 a 1 diante do Brighton.

COMO FOI O JOGO

O gol de Danilo saiu após lateral cobrado para a área. A bola rebateu até sobrar para o brasileiro, que mandou uma pancada no ângulo.

O Brentford chegou ao empate em cobrança de falta com direito a falha do goleiro Keylor Navas.

Os donos da casa pressionaram e conseguiram a virada nos acréscimos. Após lance pelo lado direito, Josh encheu o pé para fazer 2 a 1.

O lance teve análise do VAR para checar um impedimento, mas foi validado. O jogo chegou a passar dos 100 minutos.

O resultado fará o Forest voltar para a zona de rebaixamento. Com 30 pontos, a equipe está em 17º, mas Leicester, com 29, e Everton, com 28, ainda se enfrentam. Quem vencer ultrapassa o time de Danilo. Um empate faz o Leicester sair do Z3 por critério do confronto direto.

O Brentford ocupa o nono lugar, com 50 pontos.