SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Almería por 4 a 2 no Santiago Bernabéu, neste sábado (29), pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, e agora seca o líder Barcelona pela briga do título.

Benzema (3) e Rodrygo fizeram os gols do Real Madrid, enquanto Lázaro, ex-Flamengo, e Lucas Robertone marcaram para o Almería. O francês fez dois gols com lindas assistências de Vini e Rodrygo, além de outro de pênalti.

Benzema fez seu segundo hat-trick na La Liga 2022/23 e chegou aos 17 gols, encostando em Lewandowski, artilheiro da competição com 18.

O Real Madrid sobe para 68 pontos na tabela e diminui para oito a diferença para o líder Barcelona, que soma 76 e entra em campo na sequência, às 16h de hoje, diante do Betis, no Camp Nou.

O time merengue volta aos gramados na próxima terça-feira (2) para encarar a Real Sociedad, fora de casa, pela 33ª rodada do Espanhol.

O Almería, por sua vez, estaciona nos 33 pontos e pode terminar a rodada colado na zona de rebaixamento.

REAL MADRID

Courtois; Lucas Vázquez, Militão, Rudiger e Camavinga; Kroos (Nacho), Tchouameni e Ceballos; Rodrygo (Asensio), Vini Jr. (Carvajal) e Benzema. T.: Carlo Ancelotti

ALMERÍA

Fernando; Mendes, Chumi, Ely e Akieme (Melero); Samú (Centelles), De la Hoz (Robertone) e Portillo; Puigmal (Eguaras), Lázaro e Ramazani (Suárez). T.: Rubi

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha)

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Cartões amarelos: Vinícius Júnior, Camavinga (Real Madrid), Lázaro, Mendes (Almería)

Gols: Benzema (Real Madrid), aos 5', 16' e 41', e Lázaro (Almería), aos 45' do 1ºT; Rodrygo (Real Madrid), aos 2', e Lucas Robertone, aos 15' do 2ºT