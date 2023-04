´PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - Na mira do Corinthians para suceder Cuca, o técnico Mano Menezes observa as movimentações nos bastidores e indica que pretende cumprir seu contrato com o Internacional.

O UOL apurou que o treinador tem confidenciado que pretende seguir no Colorado ao menos até dezembro deste ano, quando o acordo expira. Ele evita fechar as portas para o Alvinegro, mas não quer se desgastar com o clube gaúcho.

Os paulistas têm Tite e Mano como seus principais alvos. Enquanto não chega a um consenso, Danilo, ídolo do clube, vai comandar a equipe.

Em meio à turbulência causada pela saída de Cuca, o Corinthians encara neste sábado (29) o rival Palmeiras, 18h30, no Allianz Parque.