PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo saiu atrás, mas buscou empate por 1 a 1 com o Coritiba, neste sábado (29), no Couto Pereira, pela terceira rodada do Brasileiro. O resultado mantém a invencibilidade de Dorival Júnior no comando do time.

O primeiro gol do jogo ocorreu logo cedo, com Bruno Gomes, depois de um cochilo da defesa do São Paulo. O time do Morumbi pressionou bastante, principalmente no segundo tempo, e conseguiu a igualdade em um chute de Marcos Paulo que desviou e entrou no gol na etapa final.

Dorival Júnior chegou a seu terceiro jogo no comando do São Paulo e até agora não conheceu derrota. São duas vitórias e um empate. Por outro lado, Antonio Carlos Zago ainda não venceu no reservado do Coxa.

Na classificação, o Tricolor tem quatro pontos e ocupa o quarto lugar. Já o time paranaense ainda não venceu e ocupa o 18º com um ponto apenas.

O próximo jogo do Coritiba será no domingo (7), contra o Bahia, fora de casa, pela quarta rodada do Brasileirão.

O São Paulo volta a campo na terça-feira (2) para enfrentar o Tolima pela Sul-Americana. A partida será na Colômbia.

CORITIBA

Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana, Victor Luís e Jamerson; Willian Farias e Bruno Gomes (Andrey); Rodrigo Pinho (Robson), Kaio César (William Pottker) e Alef Manga. T.: Antonio Carlos Zago

SÃO PAULO

Rafael; Raí Ramos (Rafinha), Diego Costa, Beraldo e Caio; Nestor (Juan), Luan (Marcos Paulo), Alisson, Pablo Maia (Gabriel Neves) e Wellington Rato (Michel Araújo); Luciano. T.: Dorival Júnior

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Mauricio Penna (RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Kuscevic, Bruno Gomes, Gabriel (CTB); Michel Araújo (SP)

Gols: Bruno Gomes, do Coritiba, aos 12 minutos do primeiro tempo; Marcos Paulo, do São Paulo, aos 36 minutos do segundo tempo;