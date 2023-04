SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo saiu atrás no placar e foi pressionado, mas contou com mais uma boa atuação do goleiro Rafael para conseguir o empate em 1 a 1 fora de casa, diante do Coritiba, neste sábado (29), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi realizado no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Os gols da partida foram marcados por Bruno Gomes, para o Coxa, aos 12 minutos do primeiro tempo, e Marcos Paulo, para o Tricolor, aos 36 da etapa complementar.

O resultado pode ser considerado positivo para time paulista e mantém a invencibilidade da equipe tricolor desde a chegada do técnico Dorival Júnior, enquanto prolonga uma crise do lado alviverde.

O São Paulo vinha embalado por duas vitórias após a troca de comando: venceu o América-MG por 3 a 0 pelo Brasileirão e conseguiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao bater o Ituano por 1 a 0 fora de casa.

O time do Sul, por sua vez, já acumulava oito jogos sem vencer na temporada e vinha de eliminação na terceira fase da Copa do Brasil, diante do Sport. Na Série A, havia iniciado a campanha com duas derrotas por 3 a 0, para Flamengo e Fortaleza.

Quando a bola rolou no estádio Couto Pereira neste sábado, o time da casa mostrou confiança e dominou os momentos iniciais. Antes que a equipe paulista conseguisse se encontrar em campo, Alef Manga ajeitou dentro da área e Bruno Gomes chutou no cantinho para abrir o placar, aos 11 minutos.

O Coxa não conseguiu manter o ritmo e o Tricolor começou a frequentar o ataque, até ter criar boa chance de empatar. Aos 30 minutos, Rodrigo Nestor fez jogada individual na entrada da área e bateu colocado, mas acertou a trave.

Depois do susto, a equipe da casa teve uma oportunidade clara para ampliar a vantagem nos acréscimos da etapa inicial. Alef Manga recebeu lançamento em profundidade e dominou livre na entrada da área, mas o goleiro Rafael saiu bem nos pés do atacante para fazer uma defesa salvadora.

Depois do intervalo, o Coritiba voltou a ter a chance de aumentar a diferença e matar o jogo, novamente com Alef Manga. Em um lance similar ao anterior, o atacante foi lançado no contra-ataque e entrou na área mais uma vez com liberdade, mas chutou fraco e a bola parou nas luvas de Rafael.

Diante da ineficiência do ataque do Coritiba, o São Paulo não desanimou e conseguiu o empate aos 35 minutos, em chute colocado de Marcos Paulo, com desvio. O atacante havia sido acionado saindo do banco de reservas no intervalo.

No fim do jogo, o Coritiba ainda teve mais uma chance de sair com a vitória, mas Bruno Viana furou após cobrança de escanteio desviada por Kuscevic, para decepção da torcida local.

Na quarta rodada do Brasileirão, o São Paulo receberá o Internacional no estádio do Morumbi, enquanto o Coritiba visitará o Bahia na Itaipava Fonte Nova. Ambas as partidas estão marcadas as 16h do próximo domingo (7).

O time paulista, porém, não terá descanso durante a semana. A equipe tricolor viaja para enfrentar o Tolima pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto será disputado na terça-feira (2), às 19h (de Brasília), no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia.

CORITIBA

Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana, Victor Luís e Jamerson; Willian Farias e Bruno Gomes (Andrey); Rodrigo Pinho (Robson), Kaio César (William Pottker) e Alef Manga. T.: Antonio Carlos Zago

SÃO PAULO

Rafael; Raí Ramos (Rafinha), Diego Costa, Beraldo e Caio; Nestor (Juan), Luan (Marcos Paulo), Alisson, Pablo Maia (Gabriel Neves) e Wellington Rato (Michel Araújo); Luciano. T.: Dorival Júnior

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Mauricio Penna (RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Kuscevic, Bruno Gomes, Gabriel (CTB); Michel Araújo (SP)

Gols: Bruno Gomes, do Coritiba, aos 12 minutos do primeiro tempo; Marcos Paulo, do São Paulo, aos 36 minutos do segundo tempo;