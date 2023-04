SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confortável no primeiro tempo, o Palmeiras foi pressionado pelo Corinthians nos 15 minutos finais, mas segurou a vitória por 2 a 1 no dérbi deste sábado (29), no Allianz Parque.

Murilo e Raphael Veiga fizeram os gols alviverdes. Piquerez (contra) descontou para os corintianos.

O Corinthians entrou em campo na expectativa de anunciar o novo técnico. Depois do pedido de demissão de Cuca, pressionado pelo caso de estupro na Suíça, em 1987, a diretoria busca um substituto para a sequência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A negociação com Roger Machado, desempregado no momento, está em andamento.

A esperança é ter uma definição quando o time entrar em campo na próxima terça-feira (2) para enfrentar o Independente del Valle-EQU, pela Libertadores.

O resultado colocou a equipe de Abel Ferreira na segunda posição do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. Está ao lado do Fortaleza, que leva vantagem pelo saldo de gols depois de ter vencido o Fluminense por 4 a 2 também neste sábado.

Com mudanças na escalação e o ex-meia Danilo como interino, o Corinthians foi dominado pelo Palmeiras no primeiro tempo.

Os donos da casa construíram jogadas em velocidade e chegaram ao gol de Cássio sem forçar jogadas. Os visitantes dependeram, basicamente, de lances individuais de Róger Guedes.

O Palmeiras deixou claro seu domínio aos 16 minutos, quando Murilo subiu quase sozinho para cabecear e abrir o placar. Raphael Veiga ampliou aos 36 e, na comemoração, fez gesto de choro. Segundo ele, uma homenagem ao chileno Jorge Valdivia, que passou pelo clube de Palestra Itália na década passada.

No segundo tempo, em nenhum momento pareceu que o Corinthians teria poder de reação para pelo menos buscar o empate. Sentindo-se seguro no placar, o Palmeiras administrou o resultado. Mesmo assim, acertou o travessão em uma cabeçada do substituto Rafael Navarro. O alvinegro precisava de um lance para voltar ao jogo.

Este veio aos 30 da etapa final. Em um escanteio à meia altura de Róger Guedes, Piquerez errou o chute para afastar a bola e a mandou para dentro do gol.

Foi a jogada que colocou fogo no clássico. O Palmeiras foi ao ataque para anotar o terceiro e Cássio fez uma grande defesa em finalização de Jhon Jhon. O Corinthians se lançou à frente para anotar o segundo gol. Paulinho teve a bola do empate aos 39, mas chutou por cima.

Na próxima quarta-feira (3), o Palmeiras visita o Barcelona, no Equador, pela Libertadores.

PALMEIRAS

Weverton, Mayke (Garcia), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael (Richard Rios), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Artur (Giovani), Dudu e Rony (Rafael Navarro). T.: Abel Ferreira

CORINTHIANS

Cássio, Du Queiroz (Fagner), Murillo, Gil e Matheus Bidu; Fausto Vera (Maycon), Roni e Adson (Paulinho); Romero (Giuliano), Róger Guedes e Yuri Alberto (Giovane). T.: Danilo (interino)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Nailton Junior de Sousa Oliveira.

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

Público e renda: 41.457/R$ 3.587.027,46

Cartões amarelos: Piquerez, Mayke e Rafael Navarro (Palmeiras) e Róger Guedes, Giuliano e Du Queiroz (Corinthians)

GOLS:

Palmeiras: Murilo e Raphael Veiga, aos 15 e 35 minutos do 1T

Corinthians: Piquerez, aos 31 minutos do 2T