MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Bragantino por 3 a 0 neste sábado (29), no Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Ramiro, Gilberto e Bruno Rodrigues.

O time mineiro vai à 4ª posição do torneio, enquanto os donos da casa ficam na 10ª.

COMO FOI O JOGO

O Cruzeiro entrou em campo mais ligado e abriu o placar logo no início. Apesar disso, o Bragantino tentou impor o seu ritmo de jogo.

As coisas se complicaram para os donos da casa com a expulsão de Aderlan. Após alguns ajustes, o time passou a ficar mais com a bola, enquanto a Raposa aproveitava a superioridade numérica para contra-atacar com velocidade.

A partida também marcou o fim do jejum de Gilberto, que estava há oito gols sem marcar pelo time. Ele também perdeu um gol inacreditável no fim do segundo tempo.

RB BRAGANTINO

Lucão; Aderlan, Eduardo, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Gustavinho), Eric Ramires e Bruninho (Jadsom); Helinho (Henry Mosquera), Sorriso (Andrés Hurtado) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas).

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Neris (Reinaldo), Luciano Castán (Matheus Jussa) e Marlon; Richard, Ramiro (Filipe Machado) e Mateus Vital (Neto Moura); Nikão (Rafael Bill), Bruno Rodrigues e Gilberto.

Local: Nabi Abi Chedid

Hora: 18h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Ramiro (CRU), Helinho (RBB), Thiago Borbas (RBB), Jadson (RBB), Luciano Castán (CRU), Neris (CRU), Cleiton (RBB, duas vezes)

Cartões vermelhos: Aderlan (RBB), Cleiton (RBB, dois amarelos)

Gols: Ramiro (CRU), ao 1º' do 1º tempo (0-1); Gilberto (CRU), aos 18' do 2º tempo (0-2); Bruno Rodrigues (CRU), aos 41' do 2º tempo (0-3)