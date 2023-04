SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Revelado pelo São Paulo e ex-Real Madrid, o meia Augusto Galván foi apresentado pelo Caxias, da Série D do Campeonato Brasileiro, nesta semana.

Aos 24 anos, Galván tenta reconstruir a sua carreira no Caxias. Ele estava no Azuriz, também da Série D, no Campeonato Paranaense.

Augusto Galván saiu do São Paulo em 2017, antes de estrear como profissional, e viu o Real Madrid pagar R$ 3,2 milhões.

O jogador não vingou, foi emprestado para clubes menores do país e acabou cedido ao Santos em 2021. No clube alvinegro, ele também não foi bem.

Galván viu o contrato no Real Madrid acabar, ganhou chance no Azuriz e agora está no Caxias. Seu salário mudou drasticamente.

"O que eu tenho que pensar é reconstruir a minha carreira passo a passo. Consegui atingir um nível de futebol, mas não me mantive. Então é reconstruir aqui no Caxias, subir de divisão é o principal foco. Mesmo você estando no topo pode oscilar. Tenho certeza que o Caxias tende a subir", diz Galván.

O QUE ESTÁ POR TRÁS

Pessoas próximas a Augusto Galván admitem que a ida precoce ao Real Madrid foi um erro. O atleta não se adaptou e deixou de confiar em si mesmo.

No Santos, a avaliação é de alguma qualidade técnica, mas pouca intensidade e esforço nos treinamentos. Os técnicos Fernando Diniz, Fabio Carille e Fabián Bustos não se convenceram.

O time, inclusive, traria Galván para a equipe B. Pressionado por reforços, porém, o presidente Andres Rueda ouviu o ex-gestor Walter Schalka e anunciou o atleta como reforço para o elenco profissional.

Alguns dirigentes do Santos entendem que Galván poderia ter vingado se treinasse no time B e depois fizesse a transição para o profissional. O status de "ex-Real Madrid" atrapalhou.