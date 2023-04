SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras vive uma rara sequência de gols sofridos, mas não preocupa o técnico Abel Ferreira.

O time alviverde levou pelo menos um gol nos últimos seis jogos: um do Corinthians, um do Cerro Porteño, um do Cuiabá, dois do Vasco e três nos dois jogos com a Tombense.

Para efeito de comparação, o Palmeiras ficou sem levar gol em 10 dos 17 jogos no ano antes dessa sequência. É mais comum o Palmeiras sair ileso de campo.

A comissão técnica entende que o momento foi atípico: desfalques, viagens cansativas e alguns jogadores poupados, além do duelo com o Cerro ter sido no Morumbi.

Com Raphael Veiga e Rony de volta, a expectativa é de um Palmeiras mais equilibrado na sequência da temporada.

Abel e seus auxiliares adotam tranquilidade, mas vão rever os gols sofridos para ajustar um ou outro detalhe. O gol contra de Piquerez para o Corinthians foi classificado como "fatalidade".

"A eficiência no futebol é muito importante. Podemos criar 10 chances claras, não converter e levar um gol num único lance. O que eu peço a meus jogadores é isso: eficiência e fazer mais gols que o adversário como foi hoje" disse o técnico alviverde.