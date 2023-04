SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sergio Pérez, da Red Bull, venceu o GP do Azerbaijão de Fórmula 1, neste domingo (30).

O mexicano da Red Bull largou em terceiro e ganhou duas posições ainda no início, após entrada do safety car na pista.

Max Verstappen, em segundo, e Charles Leclerc, em terceiro, completaram o pódio. Este foi o primeiro pódio da Ferrari na temporada.

Especialista: é a quinta vitória de Pérez em circuitos de rua. O piloto mexicano tem seis vitórias na carreira.

A Fórmula 1 volta no próximo domingo (7), às 16h30 (de Brasília), quando acontece o GP de Miami, no Miami International Autodrome.

COMO FOI A CORRIDA

A liderança de Leclerc não durou muito. Em seis voltas, ele foi superado pelos dois pilotos da Red Bull que largaram atrás dele: Max Verstappen e Sergio Pérez, respectivamente.

Na volta dez, Nyck De Vries tocou no muro e perdeu a suspensão de uma das rodas dianteiras. A organização da prova acionou o safety car por três voltas. A maior parte dos carros foi para os boxes.

Pérez assumiu a liderança e Leclerc ficou em segundo, em um primeiro momento. No entanto, assim que o safety car deixou a pista, o monegasco da Ferrari perdeu a posição para Max Verstappen, que vinha logo atrás.

Hamilton foi um dos mais prejudicados com a entrada do safety car no circuito. O piloto da Mercedes, que largou em quinto, perdeu cinco posições, e fez uma corrida de recuperação, terminando em sexto.

A reta final da corrida guardou algumas boas brigas por posição. Na ponta, Pérez se defendeu bem de Verstappen; Sainz também foi bem-sucedido ao guardar o quinto lugar, ameaçado por Hamilton; Lando Norris, da McLaren, conseguiu ultrapassar Hulkenberg, da Haas, e entrar na zona de pontuação.

CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL

A vitória de hoje somada ao triunfo na corrida sprint fez com que Sergio Pérez encostasse em Max Verstappen na classificação do Mundial de Pilotos.

O holandês foi a 93 pontos, apenas seis a mais que Pérez. Fernando Alonso, da Aston Martin, é o terceiro colocado, com 60 pontos, enquanto Lewis Hamilton, da Mercedes, tem 48.