SÃO PAULO SP (UOL/FOLHAPRESS) - Charles Leclerc, terceiro colocado, subiu no lugar errado do pódio no GP do Azerbaijão, neste domingo (30).

Leclerc, da Ferrari, terminou em terceiro, mas subiu no lugar destinado ao segundo colocado -que foi Max Verstappen, da Red Bull.

Enquanto Leclerc comemorou à frente da bandeira da Holanda, Verstappen celebrou à frente do símbolo monegasco.

O erro foi consertado, mas também atrapalhou a transmissão, que trocou o nome dos pilotos em um primeiro momento.

Nada de errado no topo do pódio. Sergio Pérez comemorou a vitória em frente à bandeira do México.

CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL

A vitória deste domingo somada ao triunfo na corrida sprint fez com que Sergio Pérez encostasse em Max Verstappen na classificação do Mundial de Pilotos.

O holandês foi a 93 pontos, apenas seis a mais que Pérez. Fernando Alonso, da Aston Martin, é o terceiro colocado, com 60 pontos, enquanto Lewis Hamilton, da Mercedes, tem 48.