TAIPÉ, CHINA (FOLHAPRESS) - Numa disputa que mobilizou a mídia social em seu país, Ding Liren, 30, tornou-se o primeiro campeão mundial de xadrez da China após vencer o russo Ian Nepomniachtchi, 32, no quarto jogo rápido de desempate neste domingo (30), em Astana, no Cazaquistão.

Foi depois de sete pontos para cada um, acumulados em 14 partidas clássicas realizadas ao longo de três semanas, e terminou com uma reação emocionada dos dois jogadores, mostrada pela Federação Internacional de Xadrez também por mídia social.

Na sequência, em entrevista coletiva, Ding afirmou ter sido uma final "muito emocionante", em que mal conseguiu se controlar. "Foi um torneio bastante difícil para mim, sinto-me aliviado", disse.

Lembrou ter começado a estudar xadrez aos quatro anos e de ter passado os últimos 26 voltado para o jogo, acrescentando: "Esta partida reflete a profundidade da minha alma". Agora diz que pretende viajar à Itália, ver um jogo do time de futebol do qual é torcedor, a Juventus.

Já Nepomniachtchi ou Nepo, como é conhecido, afirmou que os jogos rápidos de domingo eram "loteria" e que deveria ter buscado encerrar a disputa nos clássicos. Destacou a segunda partida, três semanas atrás, quando teve "uma chance de vencer", mas não se deu conta.

Foi a sua segunda derrota em final mundial. A primeira foi para o campeão anterior, o norueguês Magnus Carlsen, vencedor cinco vezes, desde 2013, quando derrotou o indiano Viswanathan Anand. Carlsen abriu mão da final deste ano, cedendo lugar para Ding.

O norueguês congratulou o novo campeão. Dias antes, havia comentado num podcast de seu país sobre como as partidas entre o chinês e o russo estavam disputadas, emocionantes, em comparação com finais suas, com adversários defensivos e um predomínio de empates.

Na China, mensagens dos últimos dias por Weibo e outras redes sociais já mostravam crescente esperança, com postagens como "Vamos, Ding Liren!" e previsões de que tinha "alta probabilidade" de vencer, por seu "domínio psicológico" diante do "estado mental" do jogador russo.

Diante da vitória, espalharam-se mensagens de que ele "fez história". Foi lembrado que começou no xadrez logo depois que o campeão russo Viktor Korchnoi visitou sua cidade natal, Wenzhou, que foi então nomeada "cidade do xadrez" pela China.

Pelo campeonato, Ding receberá 1,1 milhão de euros (R$ 6,07 milhões); Nepo, 900 mil euros (R$ 4,96 milhões).