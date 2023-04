PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - Alexia Putellas, de 29 anos, voltou a jogar futebol. Eleita melhor jogadora do mundo pela segunda vez seguida no prêmio Fifa The Best em fevereiro deste ano, a atleta do Barcelona regressou aos gramados após quase 300 dias afastada por lesão.

Putellas ficou fora de atividade desde julho do ano passado, quando rompeu ligamento cruzado do joelho esquerdo, precisou passar por cirurgia e longa recuperação.

Neste domingo (30), ela entrou no segundo tempo na vitória do Barça contra o Sporting de Huelva por 3 a 0 pelo Campeonato Espanhol.

Segundo o jornal Marca, Putellas mostrou alguma falta de ritmo, mas foi ovacionada pela torcida e reverenciada por todas em campo.

Duas vezes melhor do mundo

Em fevereiro deste ano, Alexia Putellas recebeu o prêmio de melhor jogadora de futebol do mundo pela segunda vez seguida. Ela superou Alex Morgan, dos Estados Unidos, e Beth Mead, da Inglaterra.

O período de análise das atuações para o The Best foi de agosto de 2021 a dezembro de 2022.