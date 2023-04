RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Luís Castro foi expulso no clássico entre Botafogo e Flamengo, aos 11 minutos do segundo tempo, por reclamações com a arbitragem.

O treinador do Botafogo se irritou porque desistiu de fazer a substituição da saída de Junior Santos para colocar Di Placido. A informação foi dada pela TV Globo.

A mudança aconteceu mesmo com Luís Castro pedindo para segurar. O quarto árbitro levantou a placa indicando a substituição.

Ele ficou revoltado com Edina Alves e levou o cartão amarelo. Em seguida, reclamou ainda mais com a árbitra, colocando inclusive o dedo na cara de Edina.

Com isso, Castro acabou expulso e saiu para o vestiário visivelmente irritado.