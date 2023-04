SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Botafogo superou expulsões e venceu o Flamengo por 3 a 2 neste domingo (30) em um jogaço no Maracanã. Os gols do Botafogo foram marcados por Tiquinho (2) e Danilo Barbosa. Léo Pereira fez os dois do Flamengo.

O Botafogo foi para o intervalo com 2 a 0 no placar, mas viu Rafael e o técnico Luis Castro serem expulsos no começo do segundo tempo. Tiquinho, de pênalti, fez o primeiro. Nos acréscimos, Danilo Barbosa cabeceou sozinho e ampliou.

Rafael foi expulso aos quatro minutos, o Flamengo diminuiu com Léo Pereira aos 12 e parecia perto do empate quando Tiquinho aproveitou linda jogada de Tchê Tchê e fez o terceiro no minuto 25. O Rubro-Negro ainda diminuiu novamente com Léo Pereira aos 40, mas não foi suficiente. O goleiro Lucas Perri, do Botafogo, brilhou com várias boas defesas e dividiu o protagonismo com Tiquinho.

O Botafogo aproveitou o desfalque de Gerson de última hora. O meio-campista sentiu o adutor esquerdo minutos antes de a bola rolar e foi substituído por Ayrton Lucas. A opção de Sampaoli não surtiu efeito e Ayrton saiu para a entrada de Everton Ribeiro no intervalo.

Com a vitória, o Botafogo foi para a liderança do Campeonato Brasileiro, com 100% de aproveitamento e nove pontos. O Flamengo é apenas o 12º, com três. O Fogão voltará a campo para enfrentar o Atlético-MG, no domingo. O Rubro-Negro medirá forças com o Athletico no mesmo dia.

FLAMENGO

Santos; Fabricio Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley (Marinho), Thiago Maia (Victor Hugo), Vidal (Matheus França), Ayrton Lucas (Everton Ribeiro) e Everton Cebolinha (Bruno Henrique); Gabriel e Pedro. T.: Jorge Sampaoli.

BOTAFOGO

Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê (Philipe Sampaio) e Eduardo (Marlon Freitas); Júnior Santos (Di Plácido), Victor Sá (Luis Henrique) e Tiquinho Soares. T.: Luís Castro.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Neuza Ines Back e Leila Naiara Moreira

VAR: Daiane Muniz

Cartões amarelos: Gabigol, Vidal, David Luiz e Thiago Maia (Flamengo) e Rafael, Tiquinho Soares e Cuesta (Botafogo)

Cartões vermelhos: Rafael e Luis Castro (Botafogo)

GOLS:

Flamengo: Léo Pereira (2), aos 12 e 40 minutos do 2T

Botafogo: Tiquinho Soares e Danilo Barbosa, aos 29 e 49 minutos do 1T; Tiquinho, aos 25 minutos do 2T