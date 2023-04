PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o Goiás por 1 a 0, hoje (30), no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Carlos de Pena marcou um golaço. Após rebatida da defesa do Goiás, ele pegou de primeira num chute muito forte e colocou no ângulo. O golaço ainda entrou para história como gol de número mil do Inter no Brasileiro de pontos corridos.

Maguinho, do Goiás, se envolveu em uma expulsão pitoresca. Num espaço inferior a um minuto, tomou dois amarelos, um por fazer falta parando contra-ataque do Colorado, e outro por acertar o rosto de Pedro Henrique numa disputa de bola.

Na classificação, o Colorado pula para o quarto lugar, com sete pontos, enquanto o Goiás fica com três pontos, em 15º.

O Inter volta a jogar na próxima quarta-feira (3), pela Libertadores, contra o Nacional, em casa.

O Goiás entra em campo novamente na quinta-feira (4), contra o Gimnasia, pela Sul-Americana. A partida será na Argentina.

INTERNACIONAL

John; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Matheus Dias (Alan Patrick), Mauricio (Jean Dias), De Pena e Pedro Henrique (Lucca); Luiz Adriano (Alemão). T.: Mano Menezes

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Bruno Melo, Lucas Halter e Sander; Palacios (Diego Gonçalves), Vinicius, Dieguinho, Zé Ricardo e Morelli (Guilherme); Matheus Peixoto (Apodi). T.: Émerson Ávila

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: De Pena, Alan Patrick, Mercado, Alemão (INT); Maguinho (GOI);

Cartões vermelhos: Maguinho (GOI)