MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Cuiabá por 2 a 1 neste domingo (30), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal.

Os gols do jogo foram marcados por Vina e Everton Galdino para os visitantes, enquanto Marllon diminuiu para os donos da casa.

Assim como contra o ABC, no meio de semana, Galdino veio do banco para deixar o dele.

O Grêmio agora é 7º colocado, com seis pontos, enquanto o Cuiabá entrou na zona de rebaixamento, em 17º, com somente um ponto.

CUIABÁ

Walter; Mateusinho (Mateus Alexandre), Alan Empereur, Marllon e PK; Filipe Augusto (Isidro Pitta), Raniele (Denilson) e Pablo Ceppelini (Ronald Lopes); Jonathan Cafú (Wellington Silva), Emerson Ramon e Deyverson. T: Ivo V.ieira.

GRÊMIO

Gabriel Grando; Fábio (Thomas Luciano), Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Bruno Uvini), Milla (Zinho) e Franco Cristaldo (Nathan); Bitello, Vina (Everton Galdino) e Luis Suárez. T.: Renato Portaluppi.

Local: Arena Pantanal

Hora: 18h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: PK (CUI, 2x), Milla (GRE), Bruno Alves (GRE), Ranielle (CUI), Ronald (CUI), Deyverson (CUI), Kannemann (GRE), Bitello (GRE)

Cartões vermelhos: PK (CUI, dois amarelos)

Gols: Vina (GRE), aos 9' do 1º tempo (0-1); Marllon (CUI), aos 28' do 1º tempo (1-1); Everton Galdino (GRE), aos 22' do 2º tempo (1-2)