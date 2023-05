SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Prestes a deixar o Tottenham, Lucas Moura vive um fim melancólico no clube que defende desde o início de 2018, após passagem pelo PSG.

Lucas Moura foi o grande vilão do Tottenham na derrota de 4 a 3 para o Liverpool, neste domingo (30), pela Premier League.

O brasileiro de 30 anos entrou aos 45 minutos do segundo tempo e errou o passe que resultou no gol da vitória dos Reds, marcado por Diogo Jota.

Ele deixou o campo cabisbaixo e agora vive seus últimos momentos com a camisa dos Spurs.

Em sua última partida antes do Liverpool, contra o Everton, ele havia entrado aos 37min do segundo tempo e sido expulso após uma entrada violenta. Pegou três jogos de suspensão e só voltou ontem.

Lucas Moura não irá renovar o contrato com o Tottenham e deixará o time ao final da temporada. O futuro do meia-atacante ainda está indefinido.

O jogador é o grande sonho do São Paulo, mas não deve retornar tão cedo ao Morumbi. Em contrapartida, ele já revelou que deseja voltar no futuro.

A prioridade de Lucas Moura é ter um contrato mais longo na Europa, de pelo menos 3 anos. Outra possibilidade é jogar nos Estados Unidos.

PIOR TEMPORADA

Lucas Moura faz a sua pior temporada em termos de gols desde chegou ao Tottenham.

Ele não marcou um gol sequer pelo time principal em toda a temporada, em 15 jogos ?3 como titular e 12 como reserva. No total, foram 345 minutos em campo.

Os únicos gols (3) que Lucas Moura fez em 2022/23 pelo Tottenham foram pelo time sub-21.

Até então, a sua pior temporada em número de gols havia sido a primeira (2017/18), com um gol em 11 jogos.

A sua melhor temporada foi 2018/19, quando balançou as redes 15 vezes em 49 partidas. Foi quando ele brilhou na semifinal da Liga dos Campeões e marcou os três gols do Tottenham na vitória de 3 a 2 sobre o Ajax, colocando o time na final.

Mesmo com os gols da classificação, ele começou a decisão no banco de reservas e só entrou no segundo tempo, não conseguindo evitar a derrota (2 a 0) para o Liverpool.