RIO DE JANEIRO, RJ (UOLFOLHAPRESS) - O Flamengo sobrevive em meio a dificuldade de engatar boas sequências. Com a pressão elevada em todos os momentos da temporada, a torcida perdeu a paciência com os medalhões do time na derrota para o Botafogo no Maracanã.

INSATISFAÇÃO

David Luiz foi quem mais ouviu vaias na reta final da partida. O zagueiro não vive bom momento, apesar de se manter entre os titulares. Toda vez que tocava na bola, recebia o protesto das arquibancadas.

Ídolo e herói em duas Libertadores, Gabigol também não consegue mais agradar. Desde que virou camisa 10, o atacante é constantemente criticado pelas atuações. Desta vez, também ouviu vaias, ainda que mais tímidas. Mesmo diante do Maringá, quando fez um bom jogo, ouviu críticas de um torcedor exaltado.

Vidal foi outro a receber protestos. O chileno já passou por altos e baixos desde que chegou ao Flamengo e foi vaiado ao deixar o campo no segundo tempo.

"São jogadores que têm experiência. Não é fácil, todos passaram por isso. Um tem que ajudar o outro, independentemente de quem é mais cobrado hoje. Vamos sair juntos dessa situação. Precisamos de regularidade maior para chegarmos ao caminho das vitórias novamente. Assimilar as ideias do Sampaoli o mais rápido possível", disse Everton Ribeiro.

TRÉGUA ANTES

A torcida vinha demonstrando insatisfação nos últimos jogos, mesmo com a troca de comando. Nas duas partidas anteriores em casa, uma das organizadas exibiu a faixa "diretoria frouxa, time omisso". Nesta partida, não havia esse protesto.

Em um dos camarotes, Marcos Braz viu reclamações de torcedores que estavam próximos. Em um dos momentos ele sinalizou que não conseguia ouvir. Alvinegros agradeceram ao vice-presidente de futebol do Flamengo em deboche.

O Flamengo tem uma importante partida pela Libertadores na quinta-feira, diante do Racing, na Argentina.