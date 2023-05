PORTO ALEGRE, RS (UOLFOLHAPRESS) - Ao entrar em campo com 15 anos, nove meses e 16 dias, o atacante Lamine Lamal se tornou o jogador mais jovem a atuar pelo Barcelona na La Liga. O prodígio encantou Xavi, que até o comparou a Messi, e espera quebrar novas marcas pelo time catalão.

Lamal estreou no time principal no sábado (29), ao entrar em campo já perto do fim do duelo contra o Bétis, vencido pelo Barcelona por 4 a 0.

Ele superou Vicenç Martinez, que foi utilizado contra o Real Madrid, em 1941, com 16 anos, nove meses e cinco dias, e Ansu Fati, que estreou com 16 anos, nove meses e 25 dias. Houve jogadores que atuaram mais jovens, mas em campeonatos diferentes.

"Não parece que tem só 15 anos. Ele é maduro, o vejo treinar e sei que está preparado. É um jogador que pode ser o diferencial, que pode marcar época no clube", disse Xavi, técnico do Barcelona.

PARECIDO COM MESSI? SIM!

"Ele é especial. Pode marcar, dar assistências, criar jogadas. Ele já mostrou o que é, não tem medo. Deu últimos passes muito importantes e já mostrou seu potencial. Parecido com Messi ou Ansu Fati? Sim. Ele tem um talento nato no último terço do campo que é muito difícil de encontrar", acrescentou o técnico.

CONFIANÇA, FORÇA E QUALIDADE

Lamal conquistou o técnico Xavi nos treinamentos. O jogador mostrou qualidade, habilidade e muita força física, apesar da pouca idade.

Além disso, um aspecto além do campo tem chamado atenção: sua personalidade. Com capacidade de liderança e temperamento forte, o jogador já teve até problemas de disciplina na seleção.

Em março, ele chegou a ser cortado da seleção espanhola sub-17 junto com outros dois jogadores por um 'ato de indisciplina grave'.

"Senti muitas coisas juntas ao entrar em campo. Quando pisei no campo, me impressionou o Camp Nou. Pouco a pouco fui me acalmando e consegui ficar o mais tranquilo possível. Meus companheiros também me ajudaram bastante. Estou muito feliz pelo recorde e quero quebrar mais alguns", analisou Lamal.

ORIGEM AFRICANA, EX-EMPRESÁRIO DE CRISTIANO RONALDO

Lamine Yamal Nasraoui Ebana tem origem africana. Seu pai é natural do Marrocos e a mãe é da Guiné Equatorial. Ele nasceu na cidade de Esplugues de Llobregat, que fica na Catalunha.

Desde os sete anos de idade na base do Barça, sua trajetória foi marcada por atuar em equipes acima de sua idade. Com 12 anos, jogava entre os jovens de 15, quando tinha 14 foi alçado ao time que tinha atletas de até 18 anos.

Depois de iniciar carreira agenciado pelo ex-jogador Iván de la Peña, neste ano, Yamal passou a ter carreira gerida por Jorge Mendes, famoso empresário português que trabalha com grandes atletas e já cuidou da carreira de Cristiano Ronaldo.