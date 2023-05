PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Bola da vez para assumir o comando do Corinthians, Roger Machado vai rever um jogador que projetou: Luan. Afastado no time alvinegro, o meia-atacante busca retomar o sucesso que teve sob comando do técnico. O treinador, por sinal, pode reescrever a história e chegar ao clube que rejeitou em 2016.

O QUE ACONTECEU

Roger Machado foi procurado pelo Corinthians em junho de 2016, quando comandava o Grêmio. Ele se reuniu com a direção gaúcha e informou que havia recusado a oferta do clube alvinegro.

A chance de Roger no clube paulista surgiu a partir da indicação de Tite, treinador do qual é discípulo. O início da trajetória do ex-lateral como técnico se deu sob indicação do treinador com quem trabalhou no Grêmio. Roger não esconde que Tite é sua principal inspiração na carreira.

"Todos nós reclamamos e questionamos a continuidade em trabalhos depois de insucesso em alguns jogos. Depois de duas eliminações duras, a direção entendeu que o melhor a ser feito era dar continuidade. Em função disso, reforçando esse discurso, tomei minha decisão. Valorizando a atitude da minha direção", disse Roger Machado sobre a recusa, em entrevista coletiva de 2016.

LEVOU LUAN À SELEÇÃO

Roger Machado assumiu o Grêmio em sua primeira passagem sucedendo Felipão, em maio de 2015. Luan, que tinha subido ao principal no ano anterior com Enderson Moreira, já era titular do time, mas oscilava e ouvia cobranças.

Foi com Roger que o meia atingiu uma de suas melhores fases na carreira, terminando a temporada com 17 gols e três assistências. Ainda em 2015 ele passou a ser convocado para seleção olímpica do Brasil.

Em 2016, além da medalha de ouro com a seleção, Luan marcou 12 gols, deu sete assistências e chegou a ser sondado pelo Real Madrid.

Roger deixou o Grêmio no meio de 2016 e deu lugar a Renato Gaúcho. Sua segunda passagem pelo banco do Tricolor, no entanto, não foi boa. Ele participou da campanha de acesso à Série A, sendo demitido antes do fim da disputa da Série B do ano passado.