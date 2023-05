RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos personagens da vitória do Botafogo no clássico com o Flamengo foi o técnico Luis Castro. Expulso no segundo tempo, o treinador teve o nome cantado pela torcida.

PRESSÃO E ALÍVIO

Castro viveu altos e baixos no comando do Botafogo. Depois de um Carioca abaixo do esperado apenas com o título da Taça Rio, o treinador foi bastante criticado pela torcida.

Na estreia do Campeonato Brasileiro, chegou a ouvir vaias e John Textor, dono da SAF alvinegra, precisou intervir afirmando que o português era bom. Ele bancou o trabalho, especialmente após a vitória sobre o São Paulo em casa.

Após o triunfo no clássico, torcedores do Botafogo brincaram nas redes sociais dizendo que fariam fila para pedir desculpas ao técnico.

"Não ouvi [torcida gritar meu nome], que pena, seria para compensar outros que ouvi (risos). Torcida sabe que sempre respeito. O futebol é uma modalidade que a emoção está permanentemente presente. Quando sofro, não posso insultar ninguém, e a torcida tem essa liberdade. Compreendo tudo, é minha profissão", disse Castro.

PROBLEMAS

Mas o dia de Luís Castro não foi apenas de elogios. Ele foi expulso após confusão com a arbitragem da partida e se exaltou com Edina Alves.

O problema foi gerado depois de uma confusão na substituição do time. O português foi imediatamente expulso.

Castro viu o restante do jogo de uma das cabines do Maracanã e comemorou muito no terceiro gol do Botafogo.