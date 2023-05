SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jules Koundé, defensor do Barcelona, teve a casa roubada enquanto jogava na goleada de 4 a 0 sobre o Betis, sábado (29), pelo Campeonato Espanhol.

A casa, localizada em Sitges, em Barcelona, foi invadida por ladrões no período da noite. O jogador percebeu o crime assim que chegou em casa, e logo fez a denúncia à polícia.

Koundé foi titular do Barcelona e deu assistência para um dos gols do time, marcado por Lewandowski. O zagueiro comunicou o ocorrido a seus companheiros no treino da manhã de ontem, um dia depois do jogo.

As informações são do jornal espanhol Mundo Deportivo.

PRECEDENTES

Koundé é o oitavo jogador do Barcelona que teve a casa roubada enquanto estava em campo. Os outros são: Ansu Fati; Samuel Umtiti; Jordi Alba; Luis Suárez; Arthur Melo; Philippe Coutinho; e Boateng.

O caso mais grave, pela brutalidade dos assaltantes, foi o de Aubameyang: em agosto do ano passado, pouco antes de ele ser transferido para o Chelsea, um dos assaltantes arrastou a esposa do atacante pelos cabelos. Quando Auba foi defendê-la, o ladrão o acertou com uma arma e quebrou seu maxilar.