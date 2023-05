SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Michael Allen, 33, foi morto em um ataque a faca fora da boate Eclipse, no condado de Devon, na Inglaterra, por volta das 3h15 deste domingo (30).

Além de Michael, outras sete pessoas, entre homens e mulheres ficaram feridos no ataque, de acordo com o jornal inglês The Sun.

Um homem de 24 anos foi preso por suspeita de homicídio, tentativa de homicídio e lesão corporal grave com dolo. Ainda não se sabe a motivação do ataque.

O homem, que não teve a identidade revelada, permanece sob custódia da polícia, que não faz buscas atrás de nenhum outro suspeito.

O QUE DISSERAM AS AUTORIDADES

Enquanto a Polícia de Devon e da Cornualha continuam a interrogar o suspeito, a comunidade está de luto pela perda de Michael - que era conhecido pelos amigos como Mike.

Um representante da polícia local disse que atualmente não se sabe qual é a relação entre o suspeito que foi preso e a vítima e que eles ainda estão tentando estabelecer um motivo. Ele disse: "Neste momento, estamos trabalhando para continuar a entender a motivação por trás deste incidente.

A força policial local confirmou também que patrulhas extras serão realizadas na área enquanto as investigações continuam: "Esta investigação está em seus estágios iniciais e o público pode esperar ver uma presença policial intensificada em Bodmin hoje, enquanto as investigações estão em andamento."

"A relação, se houver, entre os envolvidos não está clara nesta fase."

"Acreditamos que alguns membros do grupo que ficaram feridos estavam na boate Eclipse."

"Eles estavam do lado de fora em Castle Canyke Road quando o incidente aconteceu."