PORTO ALEGRE, RS, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após abrir negociação com Roger Machado, o Corinthians não avançou na contratação do treinador. Desta forma, a possibilidade dele assumir o comando do time alvinegro agora já não existe, segundo apurou o UOL.

O QUE ACONTECEU

Desde o fim da semana passada, o Corinthians conversa com Roger Machado sobre a possibilidade dele assumir o comando do time, vago desde a demissão de Cuca.

No entanto, após um contato inicial, a negociação não avançou, o que desagradou o treinador. Segundo apurou a reportagem, Roger deve 'seguir a vida' e não há possibilidade de retomada nos contatos neste momento.

A negociação esfriou totalmente após a falta de contatos novos do Corinthians para avançar na conclusão do acordo.

O treinador está sem clube desde a passagem pelo Grêmio, e o Corinthians já trabalha com outras alternativas neste momento e Vanderlei Luxemburgo é a maior possibilidade.

Antes de Roger, Tite e Mano Menezes também foram nomes trabalhados pelo clube alvinegro.