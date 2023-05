SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após sete rodadas, o Ituano, finalmente, venceu a primeira na Liga de Basquete Feminino. Jogando em casa, o time sofreu parar vencer o Catanduva pelo placar de 72 a 68.

Mesmo com a vitória, o Ituano segue na lanterna da competição, com sete derrotas e um único triunfo. O Catanduva se manteve no sexto lugar, somando três vitórias e cinco derrotas.

O destaque da partida foi a pivô Monique, que fez um duplo-duplo (19 pontos e 18 rebotes) e foi eleita a MVP do jogo. Mas ela contou com grande atuação da armadora Joice, que também fez 20 pontos e deu nove assistências. Ou seja, juntas Monique e Joice somaram mais da metade dos pontos do Ituano.

Liga de Basquete Feminino - 8ª rodada

Data: 01/05/2023 (quinta-feira)

Horário: 16h00 (de Brasília)

Local: Ginásio Prudente de Moraes

ITUANO

Larissa Carneiro, Palmira, Joice, Bianca, Karina, Aninha Dias, Isabella Cristina, Wanessa, Thayná, Ingrid, Khallyta Lopes e Julia Mansilha.

T.: Antonio Carlos Barbosa

Bax Catanduva: Thaissa, Juliana, Ineidis Casanova, Tati Pacheco, Gil Justino, Natalia Burian, Stéfane, Gabriela, Giovanna, Adrielly e Lauene.

T.: Cesamar Fernandes