SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A campanha perfeita do Sesi Araraquara segue inabalável! Já são oito vitórias em oito partidas na Liga de Basquete Feminino 2023, e o último triunfo veio diante do Blumenau, fora de casa, com uma vitória de 73 a 54.

O resultado deixou o time paulista com 16 pontos, um a mais do que vice-líder Sampaio. Já o Blumenau somou sua sexta derrota na competição e se manteve no sétimo lugar, só à frente do lanterna Ituano.

A MVP da partida foi a ala-pivô Aline Moura, cestinha da partida com 14 pontos e 16 de eficiência. Também pelo Sesi Araraquara, Maila fez 13 pontos e terminou com 15 de eficiência, e por pouco não tirou o MVP da companheira.

Fato é que o Sesi Araraquara entrou com um time misto diante do Blumenau, muito para dar rodagem às reservas, e, mesmo assim, terminou com uma vantagem de 19 pontos.

Na sequência da LBF 2023, o Blumenau vai tentar a recuperação diante do forte Sampaio, fora de casa, no dia 6. O líder Araraquara pega o Campinas, também fora de casa, no dia 8.

UNISOCIESC/BLUMENAU

Letícia, Maria Paula, Mariana, Sil, Leila, Belén, Luana, Luana, Kawanni, Vitória, Helena e Giulia. T.: Bruna Rodrigues

SESI ARARAQUARA

Beatriz, Maila, Aline Moura, Jaqueline, Leticia, Bianca, Sossô, Isabela, Tatiana, Vitória Marcelino e Diully. T.: João Camargo

Liga de Basquete Feminino - 8ª rodada

Data: 01/05/2023 (segunda-feira)

Horário: 18h00 (de Brasília)

Local: Ginásio Galegão