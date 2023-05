O Fluminense recebe o River Plate (Argentina), a partir das 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (2) no estádio do Maracanã, em partida que pode encaminhar a sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Atransmite este jogão de bola ao vivo.

Liderando o Grupo D da competição continental com seis pontos - após vitórias sobre o Sporting Cristal (Peru) e o The Strongest (Bolívia) -, o Tricolor das Laranjeiras pode ficar em situação muito confortável caso conquiste em casa um triunfo sobre o time argentino, que é o terceiro colocado da chave com os mesmos três pontos dos bolivianos. A equipe peruana ainda não pontuou.

Para alcançar este objetivo, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz terá que superar rapidamente a derrota, por 4 a 2, para o Fortaleza no último sábado (29), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de o Fluminense ter entrado no gramado do Castelão com uma equipe alternativa, a fraca atuação da equipe deixou parte da torcida tricolor preocupada antes de um compromisso tão importante como o jogo contra o River.

Porém, uma notícia pode aumentar a confiança dos tricolores. O lateral Marcelo, que esteve afastado dos últimos compromissos do Fluminense por causa de um problema muscular na panturrilha da perna direita, treinou com a equipe titular na última segunda (1) no Centro de Treinamento Carlos Castilho.

Com isso é grande a possibilidade de o técnico Fernando Diniz mandar a campo contra o River aquela que é considerada a formação titular: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; Arias, Keno e Germán Cano.

Se o Fluminense vem de derrota pelo Brasileiro, o River chega ao confronto após empatar por 1 a 1 com o Atlético Tucumán pelo Campeonato Argentino. Apesar do resultado, os Millonarios permanecem na liderança da competição.

???? Con todo ??



?? Último entrenamiento antes de viajar a Brasil ????#VamosRiver ???????? pic.twitter.com/sfTZUYSvOE — River Plate (@RiverPlate) May 1, 2023

Para a partida, a equipe comandada pelo técnico Martín Demichelis tem dois desfalques confirmados: o zagueiro Paulo Díaz, que está machucado, e o lateral-esquerdo Enzo Díaz, suspenso após ser expulso diante do Sporting Cristal. Porém, o River contará com o apoio de 3.500 torcedores, que, apesar de estarem em menor número do que os tricolores, certamente apoiarão a equipe argentina durante os 90 minutos de bola rolando.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e River Plate com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

