PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos últimos reforços do Inter, o atacante Jean Dias já tinha desistido do futebol quando foi convencido a voltar. Em 2016, desiludido com a carreira, ele havia pendurado as chuteiras, mas foi convencido a deixar a aposentadoria por um dirigente. Mal sabia ele que o futuro lhe reservava uma chance no clube colorado aos 32 anos.

O QUE ACONTECEU

A carreira de Jean Dias não indicaria a oportunidade que ele recebeu neste ano. Sua trajetória era de vários clubes no interior gaúcho, como Veranópolis, São Luiz e Nova Prata, além de equipes pequenas como Metropolitano, Brusque, Marcílio Dias, Goiânia, São Caetano, Manaus e XV de Piracicaba.

Sem qualquer experiência na elite, ele foi aposta do Inter após um bom Campeonato Gaúcho pelo Caxias, que poderia nunca ter acontecido. Em quatro jogos com a camisa do Inter, ele já deu uma assistência, meio sem querer, para o gol de Mauricio contra o Flamengo, e tem sido utilizado regularmente por Mano Menezes.

DESISTIU DA BOLA

Jean decidiu parar por desilusão. Em 2016, após uma boa Divisão de Acesso do Gaucho pelo Brasil de Farroupilha, ele ficou nove meses desempregado e entendeu que era hora de desistir da carreira de atleta.

Foi quando ele partiu para trabalhar em uma fábrica de borrachas, no município de Nova Prata, onde havia jogado algumas vezes pelo time da cidade. Foram mais de quatro meses realizando serviços gerais, como carregar insumos e organizar equipamentos.

Até receber uma ligação de Delmar Blatt, no início de 2017, então gerente de futebol do São Luiz, da cidade de Ijuí. Delmar insistiu muito até convencer Jean a voltar a jogar.

Naquele ano foram 15 jogos pelo São Luiz e uma nova chance para a bola. A partir daí as coisas começaram a acontecer para o jogador, que rodou muito até chegar ao Colorado já numa fase final da carreira, mas com a vontade de vencer de um menino.

Passei por muitas dificuldades para estar aqui. Momentos de desistências e de luta. Com determinação, entendendo que é a oportunidade da vida, posso transmitir isso aos mais novos. Mostrar resiliência, que a gente consegue dar a volta por cima

Jean Dias, em sua apresentação.