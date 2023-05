MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (3) será definido mais um campeão da Copa do Nordeste. Sport e Ceará se enfrentam na Ilha do Retiro às 21h. O time alvinegro tem a vantagem do empate por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1.

O QUE ESTÁ EM JOGO

O Sport quer se tornar tetracampeão do torneio, algo que somente Bahia e Vitória conseguiram.

Para o Ceará, vale o tricampeonato, o que igualaria o time ao Leão.

A premiação para o vencedor é de R$ 6,2 milhões.

O CONTEXTO

O Sport só perdeu dois jogos em 2023, justamente para o Ceará. Ambos foram disputados no regional e tiveram como palco a Arena Castelão.

O Ceará mudou de técnico às vésperas da finalíssima, tirando o técnico Gustavo Morínigo e trazendo Eduardo Barroca.

O novo treinador nunca venceu o Sport na carreira.

Por outro lado, 10 dos 19 campeões anteriores do Nordestão venceram o primeiro jogo da decisão.

A edição de 2023 do Nordestão também reedita 2014. O Sport foi campeão naquele ano, o seu último título, ao bater o Ceará na Ilha do Retiro e administrar o empate fora de casa.

TÍTULOS POR TIME

Bahia - 4 títulos - 2001, 2002, 2017 e 2021

Vitória - 4 títulos - 1997, 1999, 2003 e 2010

Sport - 3 títulos - 1994, 2000 e 2014

Ceará - 2 títulos - 2015 e 2020

Fortaleza - 2 títulos - 2019 e 2022

América-RN - 1 título - 1998

Campinense - 1 título - 2013

Santa Cruz - 1 título - 2016

Sampaio Corrêa - 1 título - 2018