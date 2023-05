SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Osasuna por 1 a 0 nesta terça-feira (2), no Camp Nou, em partida pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

Jordi Alba fez o gol do Barcelona. O lateral deixou sua marca aos 40 minutos do segundo tempo.

O Barcelona lidera La Liga com 82 pontos. A vantagem para o segundo colocado Real Madrid é de 14 pontos, antes de o rival enfrentar a Real Sociedad nesta terça, em jogo com início às 17h (de Brasília).

O Osasuna se mantém na nona posição, com 44 pontos. A equipe do técnico Jagoba Arrasate está cinco pontos atrás do Betis, primeira equipe em zona de classificação para competições continentais.

O JOGO

O Barcelona passou 85 minutos tentando furar a defesa do Osasuna. A posse de bola do Barça foi superior a 70% em todos os momentos do jogo. O time de Xavi rodou, tentou pelo meio e pelos lados, apelou para cruzamentos, mas sofreu para passar pela retranca adversária.

O domínio territorial do Barça cresceu após a expulsão de Herrando. O zagueiro do Osasuna levou cartão vermelho aos 26 do primeiro tempo. Xavi aproveitou a superioridade numérica para mexer na estrutura do time ainda na etapa inicial - colocou o atacante Ansu Fati no lugar do lesionado Gavi.

Jordi Alba fez o gol salvador. O lateral-esquerdo entrou no lugar de Balde na última leva de alterações promovida por Xavi. Coube ao veterano a tarefa de garantir a vitória do Barça, com um belo gol de voleio aos 40 do segundo tempo.