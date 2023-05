SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na tarde desta terça-feira (2), o nome do técnico Vanderlei Luxemburgo apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), e já pode estrear pelo Corinthians nesta terça pela Libertadores.

Luxemburgo teve seu nome divulgado, e agora pode estrear oficialmente pelo Alvinegro. Caso o nome dele não aparecesse até a hora do jogo, Danilo teria que usar uma licença provisória para que o clube não pagasse uma multa à Conmebol.

O Corinthians joga às 21h contra o Independiente del Valle, pela terceira rodada da Copa Libertadores. O duelo é decisivo para o time, que perdeu pela segunda rodada em casa para o Argentinos Jrs.

Nesta terceira passagem, Luxemburgo assinou até o fim de 2023 com o Corinthians, exatamente quando termina o mandato do presidente Duílio Monteiro Alves no clube. As duas primeiras passagens do treinador aconteceram em 1998 e 2001, respectivamente, quando foi campeão do Brasileirão e o Campeonato Paulista.