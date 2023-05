SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos entendeu que a aposta em Lucas Lima deu certo e renovou seu contrato até abril de 2025.

Lucas Lima foi contratado em fevereiro para acordo de produtividade de três meses. O acerto previa renovação automática se ele jogasse ao menos 45 minutos de 60% dos jogos do Santos no Campeonato Paulista.

A cláusula foi acionada rapidamente e o clube esperou o fim do vínculo, nesse começo de maio, para confirmar a permanência do camisa 23.

O acordo anterior previa renovação até dezembro deste ano, mas o Santos se entusiasmou com o desempenho do jogador e renovou por dois anos, até abril de 2025. O salário quadruplicou.

Lucas passa a ganhar um dos salários mais altos do elenco, porém, o Santos entende que meias clássicos valem muito no mercado. Internamente, o clube comemora a aposta.

Lucas Lima é o líder de assistências do Santos em 2023, com cinco passes diretos, além de um gol. O técnico Odair Hellmann entende que o Peixe melhorou com o armador e aprova sua postura no dia a dia do CT Rei Pelé.

Lucas pediu desculpa no retorno ao Santos após desdenhar do clube quando fechou com o Palmeiras, em 2017.