SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Longe do Bernabéu e sem a dupla Benzema-Vinicius Júnior, o Real Madrid decepcionou de novo, perdeu para a Real Sociedad por 2 a 0, nesta terça-feira (2), com direito a erro de Militão e, de quebra, viu o Barcelona disparar na liderança do Campeonato Espanhol.

O resultado deixou o time de Carlo Ancelotti com 68 pontos, situação que pode definir o título na próxima rodada: se o Barça -que tem 82 pontos- vencer o rival Espanyol, garante o troféu antecipadamente, já que restarão apenas 12 pontos em disputa.

O 1° tempo ficou marcado pela vitória dos defensores sobre os atacantes. As poucas chances de gol saíram no início e foram da Sociedad, que parou na trave e em Courtois antes dos 20 minutos. O time da capital até chegou com Rodrygo, mas pecou na hora da finalização.

No início da metade final, Militão cometeu um erro bizarro e entregou o gol para Kubo. O cenário piorou para o time da capital quando Carvajal tomou dois amarelos e deixou o gramado mais cedo. Ainda deu tempo de Barrenetxea entrar e liquidar a vitória dos donos da casa.

O Real Madrid volta a jogar já neste sábado (6), contra o Osasuna, pela final da Copa do Rei. A Sociedad, por outro lado, só entra em campo no dia 13, quando encara o Girona pelo Campeonato Espanhol.