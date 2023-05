SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo ficou no empate por 0 a 0 com o Tolima, na Colômbia, nesta terça-feira (2), pela 3ª rodada do Grupo D da Sul-Americana.

O jogo contou com poucas emoções, apesar de o Tricolor ter dominado. A equipe visitante não conseguiu aproveitar a superioridade diante do time da casa, que é apenas o 13º colocado no Campeonato Colombiano.

Juan perdeu as duas principais chances da partida, ambas no segundo tempo. O atacante de 21 anos havia acabado de entrar quando desperdiçou a primeira oportunidade diante do goleiro do Tolima.

O Tricolor se mantém na liderança da chave, com sete pontos, enquanto o Tolima vem em segundo, com quatro. O Tigre, com três, recebe amanhã (3) a Academia Puerto Cabello, que está zerada, no outro jogo da rodada.

O São Paulo volta a campo pela Sul-Americana em 23 de maio para enfrentar a Puerto Cabello, fora de casa. Antes disso, o time possui compromissos pelo Brasileirão e pelas oitavas da Copa do Brasil.

Dorival Jr escalou o São Paulo com Alan Franco, que havia perdido espaço desde a saída de Ceni, e promoveu as voltas de Marcos Paulo, Rafinha e Gabriel Neves ao time titular. Foi a primeira vez que o zagueiro argentino começou jogando com o novo treinador.

O São Paulo não demorou para tomar o controle das ações. A equipe visitante superou o início de jogo truncado e impôs seu ritmo, mas não teve sucesso em furar a retranca colombiana.

O segundo tempo também foi morno. Os técnicos promoveram mudanças nas suas respectivas equipes, mas as trocas não surtiram o efeito desejado em campo.

O Tricolor não teve eficiência, enquanto o Tolima foi praticamente inofensivo. Ambas as equipes só acertaram o gol adversário uma vez durante todo o confronto.

Dorival Júnior segue invicto no comando do time. Foram duas vitórias e dois empates nos quatro primeiros jogos sob seu comando.

Estádio: Manuel Murillo Toro, em Ibagué (COL)

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistentes: Juan Serrano e Cindy Nahuecoy

VAR: Rodrigo Carvajal

Cartões amarelos: Mosquera, Caio Paulista, Alisson, Ríos, Hernández, Guzman

TOLIMA

Vargas; Mosquera, Quiñones, Mera (Cuenú) e Hernández; Valencia (Nieto), Ríos, Arango, Lucumí (Pérez), e Boné (Guzmán); Herazo (Rubiano). T.: Juan Cruz

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista (Raí Ramos); Pablo Maia, Gabriel Neves (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo (Rato); Alisson, Marcos Paulo (Luan) e Luciano (Juan). T.: Dorival Júnior