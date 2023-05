SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vanderlei Luxemburgo, que já comandou o Corinthians na derrota desta terça-feira (2) para o Del Valle na Libertadores, explicou o motivo de trazer apenas dois auxiliares para o clube.

"Antes, você levava 10 ou até 12 [auxiliares] com você. Mas com o clube estruturado, você não precisa disso. A estrutura é muito boa. É muito legal você ver esse momento: chegar num clube como Palmeiras, Atlético-MG e outros que estão aí, e ver uma estrutura fantástica. Hoje, você não precisa levar tantas pessoas porque já há profissionais de altíssimo nível", disse Luxemburgo em entrevista coletiva.

O técnico de 70 anos terá apenas Maurício Copertino e Antônio Mello como novos integrantes de sua comissão.

Copertino trabalhou junto com Luxa recentemente na China, no Vasco, no Palmeiras e no Cruzeiro. Ele chega para auxiliar na parte técnica e atuará, ao menos por enquanto, ao lado de Fernando Lázaro e Danilo.

Antônio Mello conhece o técnico há décadas. Eles já fizeram parceria, inclusive, no Corinthians: em 1998, os dois trabalharam no clube alvinegro. Mello chega para atuar como coordenador físico do time.

Os dois são esperados no CT Joaquim Grava ainda nesta semana. O time paulista volta a atuar na segunda-feira (8), contra o Fortaleza, na Neo Química Arena.

Temos que pensar no compromisso do Brasileirão, que é um jogo em casa com o Fortaleza, e buscar [a vitória] para dar uma definição mais tática da equipe para que possamos encaixar" Luxemburgo em entrevista coletiva