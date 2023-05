SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo segue com uma sequência sem derrotas, mas ainda não chegou a convencer com Dorival Júnior.

O time tricolor vem de cinco jogos de invencibilidade e está invicto com o novo técnico. Foram três vitórias e dois empates desde a troca no comando do time.

No entanto, o futebol apresentado pela equipe não vem empolgando, embora o São Paulo tenha se classificado na Copa do Brasil e esteja na liderança do grupo na Sul-Americana. A atuação no empate sem gols contra o Tolima, na Colômbia, demonstrou que o clube ainda tem pontos a melhorar.

Rafael vive grande fase e evitou a derrota em dois dos últimos jogos do São Paulo. Ele foi o destaque tanto na vitória por 3 a 0 contra América-MG quanto no empate por 1 a 1 com Coritiba, pelo Brasileiro.

Enquanto a defesa segue em alta, o meio de campo e o ataque enfrentam a inconsistência. Dorival entrou com meio-campistas diferentes em todas as partidas e, sem os artilheiros Galoppo e Calleri, o São Paulo só marcou dois gols nos últimos três compromissos.

Os desfalques também atrapalham o novo treinador a se "encontrar" com o elenco. O clube segue com baixas em quase todas as posições ?foram nove jogadores no DM no último confronto.

TEMPO E 'AJUSTES'

Dorival Júnior se disse satisfeito com a atuação do São Paulo e avaliou que a equipe progrediu desde que assumiu o cargo. Segundo ele, o time está "ganhando um pouco mais de corpo".

O comandante do Tricolor reconheceu que precisa de "ajustes" e pediu tempo para o trabalho dar resultado. Ele enfatizou o comprometimento dos jogadores e destacou o processo de evolução do grupo.

O atacante Juan endossou que o time precisa acertar "detalhes" e lamentou os erros contra o Tolima ? o jogador de 21 anos perdeu duas chances claras. Ele, por outro lado, também valorizou o ponto fora de casa na Sul-Americana.

O São Paulo terá três dias de trabalho antes de voltar a campo no domingo (7), quando recebe o Inter, no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileiro. O que será feito nos treinos pode ser determinante para continuar com a série positiva antes de retomar o foco nos mata-matas.