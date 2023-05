SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta quarta-feira (3) Gustavo Magliocca, coordenador médico do Palmeiras, aos 42 anos.

O Palmeiras anunciou em suas redes sociais que está de luto pela morte de Magliocca, que lutava contra um câncer no cérebro desde 2020.

O médico começou a trabalhar no clube em 2013 nas categorias de base e chegou ao profissional em 2017.

Ele foi um dos responsáveis pela implementação do Núcleo de Saúde e Performance, batizado recentemente com o seu nome como forma de homenagem do clube.

O Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do Palmeiras passou a se chamar Núcleo de Saúde e Performance Dr. Gustavo Magliocca.

DIAGNÓSTICO DO CÂNCER

Magliocca foi diagnosticado com câncer no cérebro em março de 2020.

Em entrevista ao UOL, ele contou que ficou com sequelas da doença na parte motora, na visão e na audição.

Ele ressaltou que o câncer fez com que ele se tornasse um médico melhor: "O câncer me trouxe maturidade, mudou minha forma de pensar e me transformou num médico melhor. Passei a valorizar mais as coisas, a ser otimista, a ter mais esperança, a ser menos acelerado, a ouvir melhor meus pacientes, a ter mais empatia e uma vontade maior de ajudá-los e acolhê-los", disse, em abril do ano passado.