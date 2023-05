SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Liverpool venceu o Fulham por 1 a 0 nesta quarta-feira (3) pelo jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Liverpool vai a 59 pontos, mas permanece na quinta colocação. O clube precisa terminar o campeonato no G4 para poder disputar a próxima Champions League. Ele está a quatro pontos do quarto colocado, Manchester United.

Já o Fulham segue com seus 45 pontos, ocupando a décima colocação.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo teve predomínio do Liverpool, mas com boas chances de ambos os lados. A posse de bola dessa etapa terminou em 66% a 34%, mas em finalizações foram oito a cinco.

O time mandante tentou se impor em campo e atacou bastante, porém, sem muito cuidado e por isso apenas duas das suas finalizações foram para o gol.

O gol saiu após Diop cometer uma falta em Darwin Nuñez dentro da área e o juiz marcar penalidade máxima. Salah cobrou no meio do gol e abriu o placar para o time mandante.

O Fulham teve boas oportunidades e se não fosse por Alisson, Carlos Vinícius teria aberto o placar aos 14' para o time visitante.

Na segunda etapa, o jogo foi mais morno. O Liverpool se acomodou com o 1 a 0 e o Fulham mostrou pouco poder de reação.

As substituições dos técnicos melhoraram as equipes e os times até tiveram chance de mudar o placar, mas as tentativas foram mal-sucedidas.

LIVERPOOL

Alisson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Tsimikas (Robertson), Alexander-Arnold, Fabinho, Jordan Henderson, Curtis Jones (James Milner), Salah (Elliott), Luis Diaz (Gakpo), Darwin Nunez (Diogo Jota). T.: Jürgen Klopp

FULHAM

Bernd Leno, Tosin Adarabioyo, Cedric Soares, Issa Diop, Antonee Robinson, Harry Wilson (Kebano), Tom Cairney (De Cordova-Reid), Willian (Dan James), Joao Palhinha, Sasa Lukic (Harrison Reed), Carlos Vinicius (Solomon). T.: Marco Silva

Local: Anfield, em Liverpool, na Inglaterra

Gol: Salah (39'/1t)