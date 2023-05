SÃO PAULO, SP (uOL-FOLHAPRESS) - A pinguim Tazuni esbanjou simpatia em sua primeira aparição oficial no Brasil como mascote da Copa do Mundo feminina. O torneio será realizado na Austrália e na Nova Zelândia, entre julho e agosto deste ano.

A mascote esteve no lançamento da campanha da Visa para o Mundial feminino. O evento contou, entre outras convidadas, com a ex-jogadora Iracema Ferreira, a Rata.

Tazuni tirou fotos, gravou vídeos, fez dancinhas e até bateu pênalti. A mascote aproveitou uma das quadras da Nossa Arena, espaço localizado na Zona Oeste de São Paulo, para mostrar sua habilidade no futebol.

A ação desta quarta (3) foi o pontapé inicial da Visa, patrocinadora da Copa feminina, para promover o evento no Brasil. Representantes da empresa garantiram que o investimento para o Mundial feminino será o mesmo que foi feito para a Copa masculina no Qatar, no ano passado.

QUEM É TAZUNI

Seu nome nasceu da combinação do mar da Tasmânia com a palavra "unidade". O objetivo dela é levar a emoção do esporte para uma nova geração de torcedores.

Tazuni é uma jovem meio-campista de 15 anos. Ela se apaixonou pelo futebol após jogar pela primeira vez na praia com um grupo de crianças.

Ela estampará os produtos oficiais e comparecerá a eventos relacionados ao Mundial.

COPA DO MUNDO FEMININA

Ocorrerá de 20 de julho a 20 de agosto de 2023. O Brasil estreia no dia 24, contra o Panamá, às 8h (de Brasília).

A seleção brasileira está no Grupo F. França, Jamaica e Panamá completam a chave.